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مانشستر يونايتد.. "السقوط المُذل"!

تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه برايتون 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. مانشستر يونايتد.. "السقوط المُذل"!تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه برايتون 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. سجل أهداف برايتون كل من يانكوبا مينتاه (5)K وكاورو ميتوما (60)K وجورجينو روتر (76)، فيما أحرز برونو فرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة (23) من ركلة جزاء. وقد بقي رصيد يونايتد بهذه الخسارة 26 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى برايتون للمركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة.

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