اليوم ذي يزن بن هيثم يرعى الدورة الخليجية العاشرة لطلاب الجامعات

تستمر الدورة سبعة ايام

يرعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب اليوم الدورة الرياضية العاشرة لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالقاعة الكبرى في المركز الثقافي بالجامعة بتنظيم من جامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير حيث يقام حفل الافتتاح مساء اليوم بحضور جميع الجامعات المشاركة في هذا التجمع الخليجي.

وتأتي الدورة تحت شعار «خليجنا عزوتنا»، بهدف تعزيز الروابط الأخوية بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربية، وتوثيق التعاون الرياضي والثقافي. يتضمن حفل الافتتاح كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلمة الجامعة، إلى جانب فقرة الفنون الشعبية، وميدلي موسيقي خليجي، بالإضافة إلى استعراض دخول الفرق المشاركة، وعرض فيلم قصير بعنوان «خليجنا عزوتنا»، ليتم بعدها إعلان انطلاق الدورة رسميًا. تستمر الدورة لمدة سبعة أيام حتى 24 يناير 2025، حيث يتنافس الطلبة المشاركون في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية تشمل ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم وكرة السلة (3×3) والكرة الطائرة والريشة الطائرة وكرة الطاولة. تُقام المنافسات في ملاعب رياضية مختلفة، مثل مجمع السلطان قابوس الرياضي واستاد السيب الرياضي والكلية العسكرية التقنية. تمثل الدورة فرصة حقيقية لتطوير المواهب الرياضية وتعزيز التعاون الأكاديمي والرياضي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون. يشير شعار الدورة «خليجنا عزوتنا» إلى المعاني التي تعبر عنها الدورة، والتي تجمع بين التنافس الشريف والروح الأخوية. تسعى الجامعة الى تعزيز روح الانتماء الوطني، وتمكين الطلاب رياضيًا لرفع اسم مؤسساتهم التعليمية، بالإضافة إلى توثيق الصلات الأخوية بين الطلبة وتبادل الخبرات بينهم.