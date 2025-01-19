اعتقال مشتبه به في حادث طعن نجم بوليوود سيف علي خان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:54 مساءً - أعلنت الشرطة الهندية عن اعتقال رجل يُعتقد أنه من بنغلادش اليوم الأحد في مومباي، حيث يُعتبر المشتبه به الرئيسي في حادث طعن نجم بوليوود سيف علي خان.

الهجوم الذي وقع يوم الخميس على خان، الذي يُعد من أبرز نجوم السينما الهندية وفقًا لوكالة “رويترز”، أثار صدمة كبيرة في أوساط بوليوود، مركز صناعة السينما في البلاد، وأدى إلى دعوات عديدة لتحسين إجراءات الأمن.

وفي مؤتمر صحفي، صرح ديكسيت جيدام، نائب مفوض الشرطة، بأن “الأدلة الأولية تشير إلى أن المتهم من مواطني بنغلادش، وقد غيّر اسمه بعد دخوله الهند بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن المشتبه به، الذي تم القبض عليه في ضواحي مومباي، كان يستخدم اسم فيجاي داس، لكن يُعتقد أن اسمه الحقيقي هو محمد شريف الإسلام شاه زاد، وقد عمل في وكالة لخدمات إدارة المنازل بعد وصوله إلى مومباي قبل 5 أو 6 أشهر.

وكان سيف علي خان، البالغ من العمر 54 عامًا، قد تعرض لإصابات خطيرة بعد اقتحام شخص مجهول لمنزل عائلته في مومباي فجر الخميس، حيث تم طعنه في عدة مناطق من جسده. وكان سيف خان برفقة زوجته كارينا كابور خان، 44 عامًا، وطفليهما تيمور، 7 سنوات، ووجي.