أخبار اليمن : أبو عبيدة : عنفوان اليمن في معركة طوفان الاقصى فرض معادلات غير محسوبة

أبو عبيدة : عنفوان اليمن في معركة طوفان الاقصى فرض معادلات غير محسوبةقال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة إن مشاركة اليمن بفاعلية في معركة طوفان الاقصى شكل نموذجا تاريخيا فريدا يدلل على إمكانية مقاومة مقاومة عدو الأمة ولو عن بعد آلاف الأميال.

معتبرا إن معركة طوفان الأقصى أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير لزوال الاحتلال.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، تابعها ( دوت الخليج) :"في اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن غزة أقامت الحجة على كل دول العالم، وأظهرت قدرة على صناعة التاريخ وقهر المحتل وإسقاط أوهامه.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قدم أعظم التضحيات، وأكّد أن هذه التضحيات والدماء لن تذهب سدى وسيكون لها ما بعدها.

ولفت إلى أن صمود الفلسطينيين أذهل العالم، وسطر كتابًا عظيمًا في الفداء، بما تصغر أمامه كل النياشين والأمجاد، لافتًا إلى أن الله عز وجل شرّف كل بيت في غزة بشهداء أبرار.

وشدد على أن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة، وأضفت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال، بما في ذلك إسقاط منظومة ردعه وقتل الآلاف من جنوده وإعطاب 2000 من آلياته.

ونوه بأن الحرب فضحت عدوانية الاحتلال ووحشيته قيادته، ما جعل السواد الأعظم من شعوب العالم على قناعة بأن الاحتلال هو أكبر خطيئة.

وعبّر ابو عبيده عن التقدير والشكر لمن شاركهم الانخراط في معركة طوفان الاقصى مشيدا بموقف اليمن المساند لغزة والتي قال أنها ( اليمن) تشبه غزة وتشبههم" في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة وفي النخوة والعزة".

مشيرا الى ان عنفوان اليمنيين في هذه المعركة فاجأ العالم وأنهم "فرضوا معادلات من حيث لا يحتسب العدو ومن وراءه" .

منوها الى ان موقف اليمن المساند لغزة شكل بذلك نموذجا فريدا تاريخيا " في انه متى توفرت الارادة لمقاومة عدو الامة فإن ذلك ممكن ولو من بعد مئات بل الاف الاميال"

