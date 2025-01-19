أخبار اليمن : 46913 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

46913 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 46 ألفاً و913، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110 آلاف و750 مصاباً، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 14 شهيداً و25 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.