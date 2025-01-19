تعيينات جديدة في الحكومة السورية .. علي كدة وزيرًا للداخلية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا، اليوم الأحد، بأن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع قد عينت علي كدة وزيرًا للداخلية، وكلفت محمد عبد الرحمن، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقًا، بمهام محافظ إدلب.

وأوضح تلفزيون سوريا الرسمي أن كدة (52 عامًا) قد انشق عن نظام الأسد في عام 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه السياسية. وأضاف أنه شغل في وقت سابق منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، ثم تولى لاحقًا منصب رئيس الحكومة.

وبحسب التقارير الإعلامية، وُلد كدة في محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، كما أوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.

لم ترد تفاصيل حول أسباب نقل عبد الرحمن إلى إدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الشهر الماضي.