ابدأ يومك بحماية كليتيك: عادات صباحية للحفاظ على صحة الكلى

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - الكلى هي أعضاء حيوية تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم. للحفاظ على صحة كليتيك وقدرتها على العمل بكفاءة، يمكنك اتباع بعض العادات الصحية البسيطة في الصباح.

أهمية العناية بالكلى:

تنقية الدم: تزيل الكلى النفايات والسوائل الزائدة من الدم.

تنظيم توازن السوائل والمعادن: تحافظ الكلى على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.

إنتاج هرمونات مهمة: تلعب الكلى دورًا في إنتاج بعض الهرمونات التي تنظم ضغط الدم وتكوين خلايا الدم الحمراء.

عادات صباحية للحفاظ على صحة الكلى:

شرب الماء: ابدأ يومك بكوب كبير من الماء لترطيب الجسم وتنشيط الكلى.

ممارسة الرياضة: خصص بعض الوقت لممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو الجري أو اليوجا.

وجبة إفطار صحية: اختر الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وتجنب الأطعمة المصنعة والدهنية.

مراقبة ضغط الدم: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، قم بقياسه بانتظام واتبع تعليمات الطبيب.

مراقبة نسبة السكر في الدم: إذا كنت مصابًا بالسكري، قم بفحص نسبة السكر في الدم بانتظام واتبع نظامًا غذائياً صحياً.

تجنب التدخين: التدخين يضر بالكلى والأوعية الدموية.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد من الضغط على الكلى.

أطعمة مفيدة لصحة الكلى:

الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.

الحبوب الكاملة: مصدر جيد للألياف والفيتامينات.

البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك والبقوليات.

الألبان قليلة الدسم: مصدر جيد للكالسيوم.

أطعمة يجب تجنبها:

الأطعمة المملحة: تزيد من ضغط الدم وتضع ضغطًا على الكلى.

الأطعمة المصنعة: غنية بالصوديوم والدهون المشبعة.

الأطعمة الغنية بالسكريات: تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.