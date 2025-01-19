نشكركم على متابعتكم خبر ابدأ يومك بحماية كليتيك: عادات صباحية للحفاظ على صحة الكلى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - الكلى هي أعضاء حيوية تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم. للحفاظ على صحة كليتيك وقدرتها على العمل بكفاءة، يمكنك اتباع بعض العادات الصحية البسيطة في الصباح.
أهمية العناية بالكلى:
تنقية الدم: تزيل الكلى النفايات والسوائل الزائدة من الدم.
تنظيم توازن السوائل والمعادن: تحافظ الكلى على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.
إنتاج هرمونات مهمة: تلعب الكلى دورًا في إنتاج بعض الهرمونات التي تنظم ضغط الدم وتكوين خلايا الدم الحمراء.
عادات صباحية للحفاظ على صحة الكلى:
شرب الماء: ابدأ يومك بكوب كبير من الماء لترطيب الجسم وتنشيط الكلى.
ممارسة الرياضة: خصص بعض الوقت لممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو الجري أو اليوجا.
وجبة إفطار صحية: اختر الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وتجنب الأطعمة المصنعة والدهنية.
مراقبة ضغط الدم: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، قم بقياسه بانتظام واتبع تعليمات الطبيب.
مراقبة نسبة السكر في الدم: إذا كنت مصابًا بالسكري، قم بفحص نسبة السكر في الدم بانتظام واتبع نظامًا غذائياً صحياً.
تجنب التدخين: التدخين يضر بالكلى والأوعية الدموية.
الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد من الضغط على الكلى.
أطعمة مفيدة لصحة الكلى:
الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.
الحبوب الكاملة: مصدر جيد للألياف والفيتامينات.
البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك والبقوليات.
الألبان قليلة الدسم: مصدر جيد للكالسيوم.
أطعمة يجب تجنبها:
الأطعمة المملحة: تزيد من ضغط الدم وتضع ضغطًا على الكلى.
الأطعمة المصنعة: غنية بالصوديوم والدهون المشبعة.
الأطعمة الغنية بالسكريات: تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.