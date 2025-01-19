محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 09:34 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، مساء اليوم ، الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، السيدة الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد جون لوك تونجلت مدير المكتب الاقليمي للشرق الاوسط شمال افريقيا - مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا).

حضر اللقاء محمود المجدلاوي، مسؤول أول الشؤون الانسانية - مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)، والسيدة ألفة، بمكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا).

واستعرض اللواء خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ، حلال اللقاء ، الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ، و جهود ادخال المساعدات الإنسانية والغذائية والاغاثبة من خلال معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.

وأوضح المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النيران بقطاع غزه وبدء تدفق المساعدات لمناقشة الاستعدادات لزياده المساعدات خلال الأيام القادمه.

واشادت السيدة الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر و الوفد بدور مصر الفاعل في حل الأزمه وحجم العمل المقدر في دخول المساعدات.