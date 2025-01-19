القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى في مستوطنات غلاف غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 09:33 صباحاً - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: صافرات الإنذار تدوى في مستوطنات غلاف غزة.

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.