بايدن: لولا جهود الوسطاء لما كنا توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 07:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات واقعا، ومئات الشاحنات تدخل غزة لمساعدة المدنيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا عملنا على تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط، ولولا جهود الوسطاء لما كنا توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.