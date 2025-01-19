جياني إنفانتينو: مصدوم من العنصرية ضد أليخاندرو بالدي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الإهانات العنصرية التي تعرض لها أليخاندرو بالدي، مدافع برشلونة، أمام خيتافي، أمس السبت.

وصرح بالدي بأنه تعرض لإهانات عنصرية من مشجعي خيتافي، أمس السبت، على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز” في الجولة 20 من عمر الليجا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه بشبكة “إنستجرام”: “مصدوم من الإهانات العنصرية التي وجهت للاعب برشلونة، أليخاندرو بالدي، خلال مباراته ضد خيتافي”.

وتابع: “أدين بشدة هذه التصرفات، التي لا مكان لها في كرة القدم ولا في المجتمع الدولي”.

وأتم: “العنصرية آفة يجب أن نقف متحدين لمحاربتها والقضاء عليها.. لا للعنصرية”.