أخبار اليمن : صدور قانون جديد

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صدور قانون جديد

صدر القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة. صدور قانون جديدصدر القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة. وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف. الفصل الثاني: الدواء. الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء. الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية. الفصل السادس: الإعلام الدوائي. الفصل السابع: الصيدلة. - الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية. - الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة. الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش. الفصل التاسع: العقوبات. الفصل العاشر: أحكام ختامية. ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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