أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الكبسي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الكبسيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء الدكتور/ محمد عبدالله الكبسي ، عضو مجلس الشورى، الامين العام المساعد لحزب البعث العربي التقدمي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والقومية النضالية، وتجسيده لمبادئ وقيم الثورة والجمهورية والوحدة، واسهامه الاجتماعي والسياسي في ارساء وتعزيز قيم التسامح والتصالح والحوار، والعمل السياسي والنهج الديمقراطي .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد منير محمد عبدالله الكبسي، وإخوانه اسامه وحميد محمد عبدالله الكبسي، وكافة آل الكبسي بمديرية خولان محافظة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،،

