أخبار اليمن : "أسرانا على موعد مع الحرية"... حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف النار

"أسرانا على موعد مع الحرية"... حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف النارأعلنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، اليوم الأحد، أنه "مع دخول وقف إطلاق النَّار حيز التنفيذ، نؤكِّد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم، والثبات الأسطوري لمقاومتنا الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الإسرائيلية".

وقالت الحركة في بيان: "⁠أسرانا الأبطال على موعدٍ مع الحرية ابتداءً من اليوم، وهو عهدنا الثابت معهم دوماً، حتّى يكسروا أغلال السجَّان ويتنسّموا الحرية في سماء فلسطين".

وأضاف البيان: "⁠نتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعبنا بكل ما يلزم"، و"نؤكّد بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها".

وأعلنت الحركة أيضاً أنها تنتظر أنّ تسلم "إسرائيل" بعد قليل قائمة تتضمن 90 اسماً لمعتقلين من نساء وأطفال، من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وكانت الحركة وفت بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وسلمت للوسطاء قائمة بـ 3 أسيرات إسرائيليات سيتم إطلاق سراحهن اليوم الأحد.