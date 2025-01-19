برايتون يقهر مانشستر يونايتد بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - خسر مانشستر يونايتد أمام نظيره برايتون، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي..

ثلاثية برايتون سجلها كل من يانوكا مينته (د5)، كاورو ميتوما (د60)، وجورجينيو روتر (د76)، فيما سجل برونو فيرنانديز (د23) هدف اليونايتد الوحيد من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد اليونايتد عند 26 نقطة في المركز 13.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– إيفرتون × توتنهام 3-2.

– نوتنغهام فورست × ساوثهامبتون 3-2.