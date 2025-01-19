أبو عبيدة: المقاومة بذلت كل الجهود للحفاظ على حياة الأسرى المحتجزين فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 06:33 مساءً - قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إن المقاومة بذلت كل الجهود للحفاظ على حياة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ اليوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف في كلمة مصورة له اليوم الأحد، تعليقا على اتفاق الهدنة في غزة: "471 يوما على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي دقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل دون شك".

وتابع: "قاتلنا مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجهنا ضربات قاتلة للعدو، وكنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال، ومجاهدونا قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة ونحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة".