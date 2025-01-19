مجازر الاحتلال تستهدف النازحين بغزة .. وأحاديث عن مراحل نهائية بالمفاوضات

القدس المحتلة ـ « الوطن»ـ وكالات:

واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفًا أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى مواصلًا المجازر في إطار العدوان الشامل على القطاع حيث ارتكب أربع مجازر خلال ٢٤ ساعة وصل منها المشافي ـ حتى إعداد الخبر ـ ٦١ شهيدًا و٢٨١ مُصابًا، لترتفع ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٦٦٤٥ شهيدًا و١١٠٠١٢ مُصابًا.

وارتقى سبعة شهداء من عائلة الحرازين جراء قصف الاحتلال مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك غرب غزَّة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال «النادي الأهلي» الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان. كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق القطاع، ودمر مربعًا سكنيًّا في شارع مسعود شرق جباليا البلد. وفي مجزرة جديدة، قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة شاهين جنوب دير البلح وسط قطاع غزَّة ما أسفر عن استشهاد أحد عشر نازحًا بينهم ثمانية من عائلة شقورة، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات. كما استشهد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الخطيب في معسكر دير البلح. واستشهد سبعة جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة نصار في مُخيَّم ٢ جنوب مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة. وارتقى شهيدان (زوج وزوجته) من عائلة الشيشنية ووقع مصابون إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل في مُخيَّم البريج وسط قطاع غزَّة. واستشهد 3 في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة ياسين في مُخيَّم البريج وسط القطاع.

سياسيًّا يسعى المفاوضون للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزَّة إذ باتت المباحثات بشأنه في «مراحلها النهائية» بحسب قطر.

وفيما يستمر الطرفان في وضع الشروط، حثهما الرئيس الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء على إبداء «المرونة اللازمة» في المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزَّة، وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي.

وقالت قطر الوسيط الرئيسي إلى جانب الولايات المتحدة ومصر إن المفاوضات باتت «في مراحلها النهائية» وإن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق «تمت تسويتها» من دون توضيح ماهيتها.