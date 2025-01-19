أبو عبيدة: كافة الفصائل ملتزمة باتفاق الهدنة والأمر مرهون بالتزام الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 06:33 مساءً - أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، التزام كافة قوات المقامة الالتزام بكافة بنود الاتفاق المتفق عليه، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بالتزام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في كلمة له مصورة تعليقا على الاتفاق أن "التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا كان هدفا لنا منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان".

ودعا المتحدث باسم كتائب القسام، الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.