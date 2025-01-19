مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني تستعد للمشاركة في القافلة التاسعة الموجهة لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 06:33 مساءً - تستعد مؤسسة الجود، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شرعت في تجهيز مواد إغاثية متنوعة وعربات إسعاف جاهزة لتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق القطاع، ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني الموجهة لقطاع غزة، مما يسهم في تعزيز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتوفير الاحتياجات الأساسية للحالات الحرجة.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي في إطار رؤية التحالف الوطني لتعزيز العمل الإنساني المشترك وتوحيد الجهود لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، حيث تشمل القافلة دعمًا شاملاً يلبي احتياجات الأسر المتضررة، ويسهم في تخفيف المعاناة في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع.