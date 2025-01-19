كايل ووكر إلى ميلان .. 24 ساعة تحسم الصفقة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ميلان يقترب من حسم تعاقده مع المدافع الإنكليزي، كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي.

وكان ميلان دخل في مفاوضات خلال الأيام الماضية مع حامل لقب البريميرليج للحصول على خدمات ووكر الذي طلب الرحيل عن ناديه.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإنه من المقرر أن تكتمل الصفقة بين الناديين، خلال ال-24 ساعة المقبلة.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق، أن العرض الذي سيقدمه ميلان يتضمن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

خلال الموسم الحالي، شارك كايل ووكر مع السيتي في 18 مباراة، بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.