اليوم انطلاق البطولة الدولية الثانية للتنس ولاعبو قرغيزستان يسيطرون على المراكز الأولى

توجت خلالها إرين الإزكوية بالمركز الثالث

تنطلق اليوم منافسات البطولة الثانية للاتحاد الآسيوي والدولي للتنس تحت 14 سنة، والتي يستضيفها الاتحاد العُماني للتنس بمشاركة 13 دولة بعد ختام مثير للبطولة التي اختتمت يوم أمس الأول على ملاعب التنس بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث توِّجت خلالها لاعبة المنتخب إرين الأزكوية بالمركز الثالث في ختام البطولة الأولى، وشهدت منافسة قوية على المراكز الأولى في فئتي الأولاد والفتيات، وكذلك منافسات الزوجي للفئتين.

وخطف لاعبو ولاعبات منتخب قرقستان المراكز الأولى في مختلف الفئات بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون في منافسات البطولة الأولى وحصدوا معها العديد من نقاط التصنيف الدولية.

وخلد جميع اللاعبين المشاركين في منافسات البطولة يوم أمس إلى راحة إجبارية، تجول الجميع خلالها في محافظة مسقط في جولة سياحية نظمتها اللجنة المنظمة للبطولة شارك فيها أغلب البعثات المشاركة في هذه البطولة.

وجاءت النتائج النهائية في منافسات فردي الأولاد بفوز اللاعب السوري محمد إياد بالمركز الأول بعد تغلبه على اللاعب العراقي حسن جاسم في المباراة النهائية بنتيجة 6/‏‏1 و6/‏‏صفر وجاء في المركز الثالث اللاعب القرغيزستاني اسينوف بعد فوزه المباراة على زميله القرغيزستاني كيم ماركيس بنتيجة 6/‏‏صفر و2/‏‏6 و10/‏‏7.

وفي منافسات زوجي الأولاد جاء في المركز الأول الزوجي السوري المكون من محمد إياد وكريم سلم بعد فوزه على الزوجي القرغيزستاني المكوَّن من اللاعبين كيم ماكسيم واسينوف بنتيجة 3/‏‏6 و6/‏‏2 و4/‏‏10.

وفي منافسات فئة الفتيات فازت اللاعبة المصنفة الثانية في البطولة القرغيزستانية ميازيفا على زميلتها في المنتخب اللاعبة المصنفة الأولى ايفا بنتيجة 7/‏‏5 و6/‏‏3.

وحصلت لاعبة المنتخب الوطني إرين الأزكوية على المركز الثالث بعد فوزها على اللاعبة السورية يارا سمحة بنتيجة 6/‏‏3 في المجموعة الأولى وانسحبت بعدها السورية من المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

وفي فئة زوجي الفتيات فازت الزوجي القرغيزستاني المكوَّن من اللاعبتين جفشينا وميازيفا على الزوجي اللبناني المكوَّن من لما ولينا بنتيجة 7/‏‏6 و6/‏‏4.

وتنطلق اليوم منافسات فئة فردي الأولاد والفتيات في مختلف ملاعب التنس بالمجمَّع وذلك بعد القرعة التي أجريت لجميع اللاعبين المشاركين في منافسات البطولة وتستمر منافسات البطولة لمدة خمسة أيام ليتم بعدها تتويج أصحاب المراكز الأولى في نهاية البطولة لأصحاب المراكز الأولى في البطولتين.