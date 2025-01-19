اختتام منافسات بطولة دراجات UTV فـي خبة القعدان بولاية نخل

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

اختتمت بطولة خبة القعدان الدولية للتسارع الرملي، أمس الأول ضمن فعاليات «جرب جنوب الباطنة»، المقامة بولاية نخل بمشاركة أكثر من 60 متسابقًا من داخل وخارج سلطنة عمان، ضمن فئات «2 و4 استروك» و»دراجات UTV» التي تدخل لأول مرة في سلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة رياضية عالمية، وتوسيع دائرة الاهتمام برياضة المحركات في المنطقة. وشهدت المسابقة تنافسا قويا بين المتسابقين، حيث حقق صاحب السمو السيد ذي الكفل بن فاتك آل سعيد المركز الأول في فئة «الدرجات UTV « عن توقيت 5.233 جزء من الثانية، كما حصد أحمد بن أكبر بن داد علي المركز الأول، في فئة الدرجات «2استروك» بتوقيت 4.732 جزء من الثانية، وحصل المتسابق القاسم بن قيس الحسني على المركز الأول في فئة «دراجات 4 إستروك». وفي الختام قام سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة راعي الحفل بتكريم المتنافسين في المسابقة وتمت المنافسات على مسار رملي يمتد 90 مترًا، حيث تنافس المشاركون من مختلف الأعمار والفئات في فئات «2 و4 استروك» و«دراجات» UTV حيث شهدت المسابقة تنافسا قويا بين المشاركين الذين أبدعوا في تقديم مهارات قيادية عالية، مع إشادة واسعة من الجمهور على تنظيم البطولة ومستوى المنافسة الذي يفوق العديد من المسابقات في المنطقة.

ويسعى النادي العماني لفرق الدفع الرباعي المنظم للمسابقة إلى توفير بيئة تنافسية آمنة بين المشاركين، لتصبح سلطنة عمان احدى الدول الرائدة في هذا المجال، مما يعزز مكانتها على الخارطة العالمية للسياحة الرياضية.

كما يطمح النادي إلى تطوير النسخة القادمة لتصبح حدثًا رياضيًا عالميًا بارزًا، مع إضافة تحسينات كبيرة في جميع جوانب التنظيم لجذب مزيد من المشاركين والجماهير، حيث تمثل هذه المسابقة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة سلطنة عمان في عالم الرياضات الميكانيكية والسياحة الرياضية.

الجدير بالذكر، أن دراجات UTV التي تم استخدامها هي من فئة الراكبين أو الأربع ركاب وبسعة محركات مختلفة وهي تستخدم عادة في الطرق الوعرة ولها هياكل حماية نظرا للسرعات التي يمكن أن تصل إليها ، وقد كان التنافس شديدا بين المتسابقين للوصول الى أسرع وقت وإظهار مهاراتهم في قيادة مثل هذا النوع من الدراجات.