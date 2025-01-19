شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 التي انطلقت مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، العديد من العروض الفنية المبهجة، أبرزها تقديم الفنان محمد عبده أحد أشهر أغانيه وهى "صوتك يناديني" بالتعاون مع الموسيقي والأوبرالي الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي، جاء ذلك على هامش الفقرة التي أُعدت خصيصاً لتكريم الشاعر الأمير الراحل بدر عبد المحسن.
وأشاد المستشار تركي آل الشيخ بمشاركة "فنان العرب" محمد عبده الغناء مع الموسيقي الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي، الأمر الذي دفعه لنشر صورة تجمع الثنائي عبر حسابه على منصة "إكس" والتي ظهر فيها محمد عبده وهو في حالة طربية وقت غنائه، أما النجم الإيطالي أندريا بوتشيلي فظهر وهو جالساً يعزف على آلة البيانو، وعلق بالقول: "كبيرنا وكبيرهم ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديو غنائي جمع محمد عبده بـ أندريا بوتشيلي في حفل جوائز Joy Awards 2025 شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 التي انطلقت مساء أمس في العاصمة السعودية الري إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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