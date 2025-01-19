سمية الخشاب تشارك في رمضان 2025 بـ "أم أربعة وأربعين" كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل سعودي.وقالت سمية الخشاب خلال لقاء على هام إقرأ المزيد

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل سعودي.

وقالت سمية الخشاب خلال لقاء على هامش حضورها حفل Joy Awards: "بعمل مسلسل "أم أربعة وأربعين" تأليف الأستاذة هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، معانا مجموعة من النجوم من كل أنحاء الوطن العربي أنا الوحيدة اللي مصرية، من العراق والكويت والإمارات والسعودية".

وتابعت سمية الخشاب: "هو مسلسل أكتر من رائع وفكرته جديدة جدا مش عايزة أحرقه بس إن شاء الله نشوف "أم أربعة وأربعين" السنة اللي جايه في Joy Awards".

مسلسل "أم أربعة وأربعين" يدور في إطار درامي اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.

على جانب آخر، تنتظر سمية الخشاب عرض أحدث أفلامها "أوراق التاروت".

فيلم "أوراق التاروت" من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.