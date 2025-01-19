ياسمين عبد العزيز تنشر صورا نادرة من طفولتها مع والدها الراحل شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصور نادرة جمعتها بوالدها الراحل ووالدتها وشقيقيها.ونشرت ياسمين عبد ال إقرأ المزيد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصور نادرة جمعتها بوالدها الراحل ووالدتها وشقيقيها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز الصور عبر حسابها على Instagram لتستعيد بها بعض اللحظات مع والدها الذي رحل عن عالمنا أمس.

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت عن موعد جنازة وعزاء والدها.

وكتبت ياسمين عبد العزيز: "صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز رفعت ستكون الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

ثم بعدها أعلنت ياسمين عبد العزيز عن إلغاء العزاء والاكتفاء بتلقي التعازي عند المقابر بعد الدفن وكتبت: "تم إلغاء العزاء الذي كان مقررا يوم الاثنين بمسجد الشرطة، والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ونشكر الجميع على مشاعرهم النبيلة".