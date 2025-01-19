فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها، من رجل أعمال مصري، مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards 2025، بعد انتهاء شهر العسل.
أضافت نسرين طافش خلال لقاءها مع الإعلامية بوسي شلبي، على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025 الذي أُقيم أمس السبت 18 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية: اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول.
وأشارت نسرين طافش إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسرين طافش تعلن زواجها من رجل أعمال مصري فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.