نسرين طافش تعلن زواجها من رجل أعمال مصري فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards إقرأ المزيد

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها، من رجل أعمال مصري، مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards 2025، بعد انتهاء شهر العسل.

أضافت نسرين طافش خلال لقاءها مع الإعلامية بوسي شلبي، على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025 الذي أُقيم أمس السبت 18 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية: اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول.

وأشارت نسرين طافش إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.