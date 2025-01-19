«صناع الخير» عضو التحالف الوطني تستمر بتجهيز المواد الغذائية الموجهة لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 06:33 مساءً - تستمر مؤسسة "صناع الخير"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تجهيز المواد الغذائية الموجهة إلى قطاع غزة، ضمن القافلة التاسعة التي سيرسلها التحالف الوطني لتقديم الدعم الإنساني للفئات المتضررة في القطاع.

تعمل المؤسسة على تجهيز كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية التي من المقرر إرسالها في القافلة، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة للتحالف الوطني لتلبية احتياجات الأسر في غزة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.