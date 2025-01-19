هل تعاني من ألم عند قياس سكر الدم؟ إليك الحل الأمثل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 05:56 مساءً - يعاني العديد من مرضى السكري من الألم الناتج عن وخز الإصبع لقياس مستوى السكر في الدم. ولكن هل تعلم أن هناك طريقة أسهل وأقل إيلاماً؟ في هذا المقال، سنكشف لك عن أفضل الطرق لقياس سكر الدم وتجنب الألم.

لماذا يكون وخز الإصبع مؤلمًا؟

أطراف الأصابع تحتوي على الكثير من الأعصاب الحساسة، لذلك فإن وخزها يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا. ولكن هناك طريقة بسيطة لتجنب هذا الألم، وهي وخز حواف الأصابع بدلاً من المركز.

كيف تخفف ألم وخز الإصبع؟

اختر المكان المناسب للوخز: بدلاً من وخز مركز الإصبع، قم بوضع الإبرة على حافة الإصبع. هذه المنطقة أقل حساسية وبالتالي ستشعر بألم أقل.

استخدم أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs): هذه الأجهزة تلتصق بالجلد وتقيس مستوى السكر في الدم باستمرار دون الحاجة إلى وخز الإصبع.

فوائد أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs):

دقة عالية: توفر قراءات دقيقة ومستمرة لمستوى السكر في الدم.

راحة أكبر: تتخلص من الحاجة إلى وخز الإصبع بشكل متكرر.

رسم بياني مفصل: تقدم هذه الأجهزة رسومات بيانية توضح تغييرات مستوى السكر على مدار الوقت، مما يساعد على فهم أفضل لكيفية تأثير الطعام والنشاط البدني على مستوى السكر في الدم.

نصائح إضافية:

استخدم أجهزة قياس حديثة: الأجهزة الحديثة أكثر دقة وأقل إيلامًا.

اعتني ببشرتك: حافظ على نظافة مكان الوخز وجففه جيدًا قبل وبعد القياس.

استشر طبيبك: استشر طبيبك لمساعدتك في اختيار الجهاز المناسب لك.

هذا ولا يجب أن يكون قياس سكر الدم تجربة مؤلمة. هناك العديد من الطرق لتقليل الألم أو تجنبه تمامًا. من خلال اختيار المكان المناسب للوخز واستخدام أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، يمكنك بسهولة مراقبة مستوى السكر في الدم والحفاظ على صحتك.