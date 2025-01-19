انت الأن تتابع خبر الاحتلال يبدأ بشق طريق استيطاني وحملة اعتقالات بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بشق طريق استيطاني جديد في أراضي قرية الجبعة جنوب شرق مدينة بيت لحم، في وقت اعتقلت 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة في بيان، إن جرافات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم بشق طريق استعماري من الجهة الغربية للقرية وصولا إلى قرية وادي فوكين وانتهاء بقرية حوسان حسب المخطط الاحتلالي على طول 5 كم.

وأضاف، إن هذا الاجراء التعسفي سيؤدي إلى التهام مئات الدونمات الزراعية من أراضى الفلسطينيين في المنطقة المستهدفة وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة غرب الشارع الاستيطاني الذي بدأ شقه لأغراض استيطانية توسعية.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.



وفتشت قوات الاحتلال خلال الحملة عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية دار خلالها اشتباكات مسلحة في بعض المحاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.