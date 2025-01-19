انت الأن تتابع خبر بعد 471 يوما .. بدء وقف إطلاق النار في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وخرج آلاف المواطنين مع تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، فرحين بانتهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، فيما أعلنت إسرائيل بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة الحادية عشرة وربع بتوقيت فلسطين، بعد حل مشكلة أسماء الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن مساء اليوم.

وتبادل المواطنون التهاني وسط مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن على فقدان الأحبة في ظل عدوان وقتل ودمار غير مسبوق استمر لأكثر من 15 شهرا.

وبحسب مصادر فلسطينية، يستعد المواطنون من أجل البدء في تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها عودة النازحين ودخول المساعدات وغيرها من خطوات تخفف من تداعيات الواقع الإنساني، في وقت يستذكر الفلسطينيون في قطاع غزة استشهاد نحو 47 ألف شهيد و110 آلاف جريح، وآلاف الشهداء تحت الركام وآلاف الأسرى في سجون الاحتلال.

وبدأت آلاف الأسر في شمال غزة وجنوبها، بالعودة لتفقد منازلهم بعد أن حرمت من الوصول إليها لفترة طويلة.بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل صباح اليوم الأحد، حيث استيقظ سكان القطاع على يوم خلا من المجازر الدامية لأول مرة منذ 15 شهرا.



وذكرت وسائل إعلام تابعة للمقاومة الفلسطينية، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.



وشهدت جلسة اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن الصفقة بكاء عدد من الوزراء، فيما اعتبر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، أن الصفقة “مريعة” لكنها ضرورية ويجب تنفيذها في ظل الظروف التي وصلت إليها إسرائيل، أما المقاومة الفلسطينية، فقالت إنها أرغمت الاحتلال على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.



ووقعت السبت عملية فدائية في مدينة تل أبيب أدت إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة واستشهاد منفذها الذي ينحدر من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.



ومن المنتظر أن تتبادل حماس وإسرائيل قوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مع بدء وقف إطلاق النار.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر قولها إن توقيت وقف إطلاق النار ونقل الرهائن والأسرى قد يتغير قليلا وفق الترتيبات اللوجستية.