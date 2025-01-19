انت الأن تتابع خبر المؤسسات الحكومية والشرطة تستأنف عملها في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد جاهزية واستعداد كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية كاملة لاستئناف عملها.



وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببدء نشر آلاف عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وأضاف: "الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل وفقا للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي".



وأعرب المكتب عن أمله في تجنب سكان القطاع تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة الصادرة عن الإعلام العبري أو الإعلام المعادي للشعب الفلسطيني بشكل عام.



ودعا المكتب الفلسطينيين إلى الحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات، ومؤكدا أن عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.



كما ودعا المكتب في بيانه إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الحكومية، والابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها.



وشدد على ضرورة تجنب الاقتراب من المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، وكذلك الابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ورفع مستوى الوعي.



هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في غزة مقاطع فيديو أظهرت عناصر من كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يجوبون شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.