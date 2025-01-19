انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة يعلن أسماء الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لـ"كتائب عز الدين القسام": قررت كتائب القسام الإفراج اليوم عن الأسيرات رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

وقررت القسام الإفراج عن:

1- رومي جونين (24 عاماً)

2-إميلي دماري (28 عاماً)

3-دورون شطنبر خير (31 عاماً)

وحول ذلك، أكدت الخارجية القطرية، أنه تم تسليم أسماء الأسيرات الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي.



وتابعت: الأسيرات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى بريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار.

ومن جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية إعلان أبو عبيدة، بقولها" إن إسرائيل تسلمت من الوسيط القطري قائمة المختطفات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم".

وكذلك أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عملية تسليم أسماء الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن مساء اليوم الأحد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

وبعد ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل، طلبت حماس طلبت من الوسطاء انسحاب جميع الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي من أجواء غزة، وتسليم قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي قبل عملية التسليم.

وبدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع أنه يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء الدوليين.



وذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل "استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم."



ويأتي ذلك بعد ما أعلنه متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيّز التنفيذ في غزة ما لم تسلّم "حماس" إسرائيل أسماء المختطفات اللواتي سيتم إطلاقهن اليوم.



وأكد المتحدث الإسرائيلي أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "وقف إطلاق النار لن يتم حتى تلتزم "حماس" بشكل كامل بالاتفاق وتسلمنا قوائم بأسماء المختطفين."



وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي "ضرب عدة أهداف في شمال قطاع غزة ووسطه بالمدفعية والطائرات"، فيما أفاد شهود عيان بوقوع قتلى ومصابين في قصف استهدف بيت حانون.



كما طال القصف الإسرائيلي عدة مناطق في القطاع الفلسطيني.