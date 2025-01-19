الدوري الإسباني .. أتلتيك بلباو يتجاوز سيلتا فيجو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 05:56 مساءً - حقق أتلتيك بلباو فوزاً هاماً على نظيره سيلتا فيجو، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسبانية.

ثنائية بلباو حملت توقيع كل من أليكس بيرينجور (د62)، ودانييل فيفان (د71)، فيما سجل هوجو ألفاريز (د74) هدف سيلتا فيجو الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز 13.