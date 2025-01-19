انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي الفازلين والقرنفل على البشرة بتلك الطريقة ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى كافة السيدات إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من اي نوع من انواع التجاعيد، ويعتبر الفازلين واحدًا من المكونات الهامة للبشرة التي تسهم في الحصول على بشرة نضرة وناعمة ومشدودة ايضًا، حيث ان الفازلين يعتبر واحدًا من اقوى وافضل انواع مرطبات البشرة التي تسهم في الحصول على جلد ناعم ونضر ايضًا، وفي حالة خلط الفازلين بالقرنفل فإن النتيجة تعتبر مبهرة،

مكونات عمل وصفة الفازلين والقرنفل للبشرة

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

القليل من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

قطرات الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة عمل وصفة الفازلين والقرنفل للبشرة