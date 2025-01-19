انت الأن تتابع خبر ستصبح وصفتك الأساسية.. فرد الشعر بالكوسة وتنعيمه وتكثيفه مستحيل تلجئي لفرد البروتين بعد اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك فئة كبيرة من الناس لا تعرف الفوائد الصحية التي تقدمها الكوسة للشعر وتحميه من عدة مشكلات أبرزها التقصف، وهذا الأمر كشفه لنا الكثير من خبراء العناية بالشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة فرد الشعر بالكوسة داخل المنزل.

فرد الشعر بالكوسة

كي نستفاد من الفوائد الهائلة التي تقدمها للشعر، فعلينا الالتزام بالآتي:

المكونات

كوسة.

3 ملاعق من النشا.

صفار بيضة.

كمية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

تنعيم الشعر بالكوسة