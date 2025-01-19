الكشف عن تفاصيل عرض الهلال النهائي لتجديد عقد الدوسري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 02:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل العرض النهائي الذي قدمه نادي الهلال السعودي لقائد الفريق، سالم الدوسري، من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد الدوسري مع الهلال مع ختام الموسم الحالي، ويسعى الحفاظ على نجمه السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لقناة “الرياضية السعودية” فإن الهلال قدم عرضاً رسمياً لتجديد عقد الدوسري لمدة موسم واحد، مقابل 7 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 26 مليون ريال سعودي.

وأضافت أن هذا هو العرض الأخير من الهلال، فيما تنتظر الإدارة رد اللاعب بشأن مستقبله.

يذكر أن الدوسري فاز مساء أمس السبت بجائزة أفضل رياضي خلال حفل “Joy Awards” لعام 2025.