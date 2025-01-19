كاظم الساهر بغداد: نفي رسمي لوجود حفل في المسرح الوطني.

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 02:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق إعلانات تروج لحفل غنائي للفنان العراقي المحبوب كاظم الساهر في العاصمة بغداد، تحديدًا على قاعة المسرح الوطني. سرعان ما أثار هذا الخبر جدلاً واسعًا بين محبي الفنان، ما بين مُصدّقٍ ومُشكّك.

تضمنت الإعلانات المضللة تفاصيل حول موعد الحفل، الذي قيل أنه سيقام في 31 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى التأكيد على محدودية عدد التذاكر، ما دفع البعض إلى محاولة البحث عن طرق لشرائها.

لكن سرعان ما تبين زيف هذه الإعلانات، حيث نفت الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشكل قاطع وجود أي حفل مُعلن عنه في بغداد. كما أكد الممثل العراقي زياد الهلالي، مدير المسرح الوطني، عدم وجود أي حجز أو اتفاق لإقامة حفل غنائي للساهر على خشبة المسرح.

أطلق زياد الهلالي تحذيرًا للجمهور من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال الإلكترونية التي تستغل أسماء وشهرة الفنانين لجذب الضحايا وسرقة أموالهم. ودعا الجمهور إلى توخي الحذر وعدم تصديق أي إعلانات غير صادرة عن المصادر الرسمية.