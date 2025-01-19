تشواميني يغيب عن مواجهة ريال مدريد أمام لاس بالماس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 02:56 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن استبعاد الفرنسي، تشواميني، من قائمة فريقه لمواجهة لاس بالماس، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويأتي استبعاد متوسط الميدان الفرنسي بسبب شعوره بعدم الراحة في ساقه اليسرى، وفقاً للتقارير.

وقرر أنشيلوتي استدعاء ثنائي الكاستيا جاكوبو رامون وشيما أندريس بعد استبعاد تشواميني.

وبذلك ينضم تشواميني لقائمة الغائبين عن ريال مدريد لمواجهة اليوم، والتي تضم أيضاً كل من: فينيسيوس جونيور، مودريتش، كامافينجا، ميليتاو وداني كارفاخال.

ويتواجد الميرنجي في المركز الثاني على جدول ترتيب الليجا، برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي كان قد خسر مباراته، أمس السبت، أمام ليجانيس.