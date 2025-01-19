صلصة الأفوكادو بالليمون والثوم: وصفة منعشة ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 02:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تُعتبر صلصة الأفوكادو بالليمون والثوم من الصلصات المنعشة واللذيذة، التي تُضفي نكهة رائعة على العديد من الأطباق. تتميز هذه الصلصة بمذاقها الحمضي المنعش مع نكهة الثوم المميزة،

2 حبة أفوكادو ناضجة

عصير ليمونة كبيرة

2-3 فصوص ثوم مفرومة ناعماً (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة زيت زيتون (اختياري)

رشة ملح

رشة فلفل أسود (اختياري)

كزبرة مفرومة ناعماً للتزيين (اختياري)

قشّر الأفوكادو وأزل النواة.

اهرس الأفوكادو جيداً باستخدام شوكة أو محضرة طعام حتى يصبح ناعماً.

أضف عصير الليمون والثوم المفروم إلى الأفوكادو المهروس.

تبل بالملح والفلفل الأسود (إذا كنت تستخدمه).

اخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

أضف ملعقة زيت الزيتون إذا كنت ترغب في الحصول على قوام أكثر كريمية.

زيّن الصلصة بالكزبرة المفرومة (إذا كنت تستخدمها).

قدّم الصلصة باردة مع رقائق التورتيلا أو الخضروات أو كإضافة إلى السندويشات والسلطات.