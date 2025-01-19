وزير التعليم لرؤساء التحرير: طالب الثانوية العامة كان يدرس 32 مادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 02:33 مساءً - وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، على التنسيق القائم بين الوزارتين، موكدا استمرار أن التنسيق لم ينقطع لصالح تطوير التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، إن نظام التعليم السابق للثانوية العامة كان يدرس 32 مادة، ونظرنا إلى أهم 20 دولة في مجال التعليم تحقق أقصى جودة تعليمية، تدرس ما بين 6-8 مواد.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشارك فى حضور فعاليات الاجتماع عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكى وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال.

ومن المقرر أن يتناقش الوزيرين مع رؤساء التحرير فى نظام البكالوريا المصرية الجديد بديل الثانوية العامة.