نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. خبراء: دور محوري للقطاع الخاص في تطوير صناعة الغزل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ يعد مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج أحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية.

المشروع، الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية للمصانع وتعزيز إنتاج المواد الخام، يتطلب تكاملًا فعّالًا بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق النجاح المستدام.

خبراء القطاع رحبوا بالدعوة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى القطاع الخاص، للمشاركة في هذا المشروع. وأشاروا إلى أن القطاع الخاص يمتلك خبرات قوية في مجال التصدير وإدارة المعارض الدولية، وهو ما يعد دافعًا رئيسيًّا لزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكدوا أن صادرات النسيج والملابس الجاهزة تضاعفت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس قدرة القطاع الخاص على رفع مستوى الجودة وتعزيز التنافسية.

وشدد الخبراء على ضرورة أن يوفر القطاع العام وضوحًا في التكاليف الحقيقية للإنتاج، مثل أسعار القطن وضمانات الزراعة التعاقدية، لضمان قدرة الصناعة المصرية على التنافس عالميًّا. كما طالبوا بوضع سياسات واضحة لدعم القطن المصري، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المالي للمعارض الدولية لدعم التوسع في الأسواق العالمية.

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وأشاروا إلى أن نجاح المشروع يتطلب تحديث وتطوير الأيدي العاملة في صناعة الغزل والنسيج، وهو ما يعد خطوة ضرورية لمواكبة التطور العالمي. وأكدوا أن إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة أمر بالغ الأهمية لضمان النجاح المستدام للمشروع وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

وأعرب الخبراء الذين استطلعت دوت الخليج آراءهم عن أهمية أن تتم إدارة هذا المشروع بكفاءة عالية، وأكدوا أن القطاع الخاص هو الأنسب لإدارة هذا المشروع، نظرًا لمرونته وسرعته في اتخاذ القرارات مقارنة بالقطاع العام.

وأوضحوا أن القطاع الخاص يمكنه لعب دور محوري في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات من خلال التوسع في مراحل الإنتاج المتقدمة مثل الدباغة والطباعة والتجهيز، مما يعزز التكامل بين الصناعات المختلفة ويزيد من الكفاءة والإنتاجية.

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