حسام هيبة: دراسة إقامة منطقة حرة عامة للصناعات النسيجية في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 12:19 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن دراسة إقامة منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا على مساحة مليون متر مربع، بغرض إقامة مشروعات نسيجية، واستضافة تحالف استثماري تابع لاتحاد الصناعات النسيجية الصيني باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

أضاف هيبة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج إن التحالف الصيني طلب تخصيص ما بين 2 إلى 3 ملايين متر مربع لإقامة مجمع صناعات متكاملة بمجال الغزل والنسيج، ولكن تم الاستقرار على تخصيص مليون متر مربع فقط، وهي كافية لإنشاء المجمع، في ظل الطلب الكبير على الأراضي الصناعية المرفقة في الوقت الحالي.

وقال هيبة: «هناك طلب فعلي متزايد من الصين وتركيا لنقل مصانعهم للسوق المصرية في أسرع وقت، ومن أهمها طلبات بتخصيص أراض لخمسة مشروعات صناعية جديدة بمجال الصناعات المغذية في الغزل والنسيج بمساحات تصل إلى 500 ألف متر مربع لكل منها، موزعة بواقع 3 مشروعات صينية، ومشروعين لمستثمرين تركيين، لكن التحدي الرئيسي يكمن في توفير الأراضي بشكل سريع”.

وأوضح أن هناك اتجاهًا لتخصيص ما بين 70 إلى 100 ألف متر مربع بمحافظة الإسماعيلية لأحد هذه المشروعات عقب إتمام عمليات الترفيق، لافتًا إلى أن محافظة الإسماعيلية كانت قد توصلت لاتفاق مع هيئة الاستثمار العام الماضي، لضم نحو 100 فدان للمنطقة الحرة العامة بالمحافظة، وجاري حاليًا إتمام الترفيق، ويتم تخصيص المساحات تباعًا عقب إتمام تجهيزها وترفيقها.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم طرح فكرة التصنيع لدى الغير، كحل مؤقت لاستيعاب الطلب السريع لحين تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات المستهدفة، ويجري تنظيم زيارات للمناطق الصناعية المختلفة تضم فرقًا فنية للمعاينة، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين لديهم تعاقدات توريد قائمة تستدعي بدء التصنيع في أقرب وقت.

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5 رخص ذهبية تقترب من العرض على مجلس الوزراء

من ناحية أخرى، كشف هيبة عن موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين ذهبيتين لمشروعين، أحدهما جديد والآخر عبارة عن توسعات لمشروع قائم، كما يجري استيفاء المستندات النهائية لنحو 5 طلبات للحصول على رخص ذهبية جديدة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، من بينها مشروع غذائي وآخر متخصص في تقطير المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال حسام هيبة: «تتلقي هيئة الاستثمار طلبات متزايدة للحصول على الرخصة الذهبية، لكن بعضها يكون غير مستوفي الشروط، خاصة فيما يتعلق بتوافر الأرض المرفقة بالمشروعات الصناعية التي تتطلب مساحات كبيرة نسبيًا، في حين يتم طرح الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 5 و10 آلاف متر مربع من قبل هيئة التنمية الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية بصورة دورية”.