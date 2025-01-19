مال وأعمال

حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب…

0 نشر
0 تبليغ

  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 1/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 2/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 3/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 4/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 5/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 6/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 7/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 8/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 9/10
  • حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 01:17 مساءً - محمد أحمد _ قال حلمي أبو العيش الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم في مصر، إن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي التي أصبحت تفوق العائد الاقتصادي المتوقع منها.

predco_adv_2021

ونوه أبو العيش في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، إلى أن التحدي لا يقتصر على أسعار الأراضي فقط، بل يمتد أيضًا إلى تأمين المياه اللازمة للأنشطة الزراعية، مشددًا على ضرورة ضمان توزيع عادل للمياه، وتطبيق أنظمة حوكمة قوية لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي والمياه.

E-Bank

وفيما يتعلق بالاستثمار في الأراضي الصحراوية، قال أبو العيش إن هذه الأراضي يمكن أن تكون صالحة للاستثمار الزراعي المستدام، رغم التحديات المتعلقة بنقص المياه ونوعية التربة.

بنك التعمير والاسكان
Editai
AYADY

وأوضح أن مجموعة سيكم حققت نجاحًا ملحوظًا في استصلاح الأراضي الصحراوية من خلال تبني ممارسات الزراعة المستدامة، مثل الزراعة العضوية والحيوية، مشيرًا إلى أهمية تحسين خصوبة التربة وتطوير تقنيات ري متطورة مثل الري بالتنقيط تحت السطحي والري الليلي.

HapiSalonWhite

ويرى أبو العيش أن الزراعة المستدامة يمكن أن تكون جزءًا أساسيًّا من الحلول لمواجهة التحديات البيئية مثل التصحر والجفاف، إذا تم تبني الممارسات الصحيحة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم أن الزراعة العضوية تساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال عزل الكربون في التربة والأشجار أكثر مما تنبعث منه، مما يخلق مناخًا إيجابيًّا للمزارعين العضويين.

وأشار أبو العيش إلي أن «سيكم» تشجع على تبني هذا التوجه للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه، لتعزيز الزراعة المستدامة ومرونة المزارع في مواجهة التغيرات المناخية.

BonatMisr

وأضاف أن المجموعة تسعى بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، إلى دعم 40 ألف مزارع في التحول إلى الزراعة العضوية والحيوية في 2025، من خلال التركيز على الإنتاج المستدام واحتجاز الكربون والتنوع البيولوجي والمساواة الاجتماعية.

ونبَّه إلى تنفيذ مرحلتين من المشروع، استفاد منهما 5000 مزارع، بينما تستهدف المرحلة الثالثة توسيع نطاق المشروع ليشمل 40 ألف مزارع حتى نهاية 2025، على أن يصل العدد إلى 250 ألف مزارع بحلول عام 2028.

الزراعة تستهلك 85% من المياه.. 40% منها تضيع بسبب التبخر

وفيما يتعلق بندرة المياه في مصر، أشار أبو العيش إلى أن الزراعة تستهلك 85% من المياه المتاحة، وأن 40% من هذه المياه تضيع بسبب التبخر.

التقنيات الحديثة تحسن كفاءة الاستخدام بنسبة 20% مع الحفاظ على الإنتاجية

وأوضح أن التقنيات الحديثة أثبتت قدرتها على تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 20% مع الحفاظ على إنتاجية تعادل إنتاج المزارع التقليدية، وفقًا لدراسة أجرتها كلية الزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس.

وشدد حلمي أبو العيش على سعي المجموعة إلى تعزيز الزراعة الحيوية، وبناء مجتمعات محلية صحية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية في مصر من خلال التركيز على الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلمي أبو العيش: أسعار الأراضي وندرة المياه تهددان جذب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا