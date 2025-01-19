ملف.. مستثمرون يطالبون بخريطة إستراتيجية للزراعة في الأراضي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 03:15 مساءً - محمد أحمد _ أكد مستثمرون زراعيون، على أهمية وضع خريطة إستراتيجية دقيقة تحدد المناطق المناسبة للزراعة استنادًا إلى البيانات المتعلقة بالمخزون المائي، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات في الأراضي الصحراوية وضمان توزيع عادل للموارد المائية.

كما طالبوا بإنشاء جهة موحدة مسؤولة عن توزيع هذه الأراضي، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في الري والتجفيف للحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.

أشار المستثمرون إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه استدامة هذه الاستثمارات، ارتفاع أسعار الأراضي ونقص المياه.

وأكد أحدهم أن تطبيق الزراعة العضوية واستخدام تقنيات الري المتطورة يساهم في تحسين خصوبة التربة والتكيف مع شح المياه.

في الوقت نفسه، أكد آخرون ضرورة تخصيص أراضٍ للمستثمرين لفترات زمنية طويلة لا تقل عن 9 سنوات، لضمان استقرار دورة الزراعة وتجنب تأثير العقود القصيرة على جودة المحاصيل.

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كما طالب بعض المستثمرين بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لدعم هذه المشاريع الزراعية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة على مدار سنوات طويلة قبل أن تحقق العوائد المالية المطلوبة.

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