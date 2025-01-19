علاج هشاشة العظام بالبيض .. هل هذا ممكن؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد البيض من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية. ولكن هل يمكن للبيض أن يساعد في علاج هشاشة العظام؟

في هذا السياق، يوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن البيض يتمتع بخصائص علاجية ووقائية ضد هشاشة العظام، وهو المرض الذي يزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر.

وأشار ناجي إلى أن البيض يلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام وحمايتها من الكسور بفضل محتواه العالي من معدن الكالسيوم.

وأضاف الدكتور ناجي أن البيض يحتوي أيضًا على نسبة جيدة من فيتامين د، الذي يسهم في تحسين امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم من الأطعمة. كما أن البروتين الحيواني الموجود في البيض لا يقتصر على بناء وتقوية العضلات فحسب، بل يساهم أيضًا في دعم صحة العظام عن طريق تحسين قدرتها على امتصاص الكالسيوم.

على الرغم من الفوائد الكبيرة للبيض، أشار ناجي إلى أن علاج هشاشة العظام والوقاية منها لا يمكن أن يتم بالاعتماد على البيض فقط. وأكد على ضرورة تضمينه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الالتزام بالإرشادات التالية:

-التعرض لأشعة الشمس يوميًا للحصول على فيتامين د.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية العظام.

-تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم تحت إشراف الطبيب.

-فقدان الوزن الزائد لأن السمنة تشكل ضغطًا كبيرًا على العظام والمفاصل.