التهاب المفاصل الإنتاني.. إليك طرق العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قد يعاني بعض الأشخاص من التهاب المفاصل الانتاني، وهي حالة طبية تتسبب في أعراض مزعجة وتتطلب متابعة مستمرة مع الطبيب المختص لتجنب أي مضاعفات صحية.

التهاب المفاصل الانتاني، أو التهاب المفاصل العدوائي، هو حالة طبية تحدث عندما يصاب أحد المفاصل أو أكثر بعدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية. تؤدي هذه العدوى إلى التهاب حاد في المفصل المصاب، مما يسبب أعراضًا مزعجة.

تتضمن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الانتاني:

– ألم شديد في المفصل المصاب: ويزداد سوءًا مع الحركة.

– تورم واحمرار في المفصل.

– صعوبة في تحريك المفصل.

– الحمى والقشعريرة.

– إحمرار الجلد حول المفصل.

يهدف علاج التهاب المفاصل الانتاني إلى السيطرة على العدوى وتخفيف الألم والالتهاب، ويشمل:

– تناول المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا المسببة للعدوى.

– استخدام مسكنات الألم لتخفيف الألم والالتهاب.

– الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي لمساعدة المفصل على استعادة الحركة.

– في بعض الحالات، إجراء جراحة لإزالة الأنسجة التالفة أو لاستبدال المفصل.