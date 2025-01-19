مصاب بالربو.. تجنب تناول هذه الأطعمة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد التغذية من العوامل المؤثرة في صحة الجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة لمرضى الربو، حيث يمكن أن تسهم بعض الأطعمة في تفاقم الأعراض وزيادة الالتهابات، مما يجعل من الصعب السيطرة على المرض.

تحتوي الأطعمة المعالجة مثل الوجبات السريعة والمعلبات على دهون متحولة وصوديوم بكمية كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم وضعف وظائف الرئة. كما أن الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة يزيد من تفاعل مجرى الهواء ويؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الجهاز التنفسي بشكل عام.

يساهم تناول منتجات الألبان في زيادة إنتاج المخاط بالجهاز التنفسي، مما يفاقم أعراض الربو. تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الدسمة يمكن أن تعزز الالتهابات، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء.

المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات تعد من المحفزات الرئيسية لتفاقم الربو. تساهم السكريات في زيادة الالتهابات الجهازية، مما يزيد من أعراض الربو. علاوة على ذلك، يرتبط النظام الغذائي الغني بالسكر بارتفاع معدل انتشار الربو، خاصة لدى الأطفال.

تحتوي الأطعمة المقلية والدهنية مثل البطاطا المقلية والوجبات السريعة على دهون مشبعة قد تؤدي إلى تضيق مجرى الهواء وتفاقم الربو.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والطماطم، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الخل، قد تساهم في تهيج مجرى الهواء وتعزيز الارتجاع الحمضي الذي يؤثر سلبًا على التنفس. هذه الأطعمة قد تزيد من الالتهابات وتؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة لأعراض الربو لدى بعض الأفراد.

تثير الأطعمة التي تحتوي على الساليسيلات، مثل بعض الفواكه والتوابل، التهابات في مجرى الهواء لدى مرضى الربو، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاهها.

الفواكه المجففة، النبيذ، والمنتجات المخللة هي أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على الكبريتات، التي تعرف بتأثيرها السلبي على مرضى الربو. تسبب الكبريتات انقباضًا في مجرى الهواء وتزيد من حدة الأعراض، مما يجعل من الضروري تجنبها لدى بعض المرضى.

الأطعمة التي تحتوي على مسببات الحساسية مثل المكسرات، البيض، والمحار قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية تساهم في تفاقم أعراض الربو.