انت الأن تتابع خبر إسرائيل:وقف النار بغزة مرتبط بتسليم أسماء الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيّز التنفيذ في غزة ما لم تسلّم "حماس" إسرائيل أسماء المختطفات اللواتي سيتم إطلاقهن اليوم، فيما لاحقا أعلنت إسرائيل بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد تسليم حماس أسماء الأسيرات الثلاث اللواتي سيفرج عنهن مساء اليوم الأحد.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي تزامنا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: "حماس" لم تلتزم ولم ترسل قائمة الأسرى.

واضاف "سنعمل بكل جهودنا لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

وتابع"عززنا قواتنا في الجنوب بشكل كبير ونحن في حالة جهوزية كاملة في الضفة وغزة".

وأكد ان الجيش الإسرائيلي سيواصل القصف في غزة لأننا لم نتسلم القائمة.

وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، لن يتم وقف إطلاق النار حتى تلتزم "حماس" بشكل كامل بالاتفاق وتسلمنا قوائم بأسماء المختطفين، وفق هغاري.

ومن جهتها، أعلنت مصادر في "حماس" أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها ستسلمهم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لديها المقرر إطلاق سراحهم اليوم الاحد، بعد من نقلهم إلى مكان آمن.



وتقرر البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم 19 يناير بالتوقيت المحلي لغزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر في حركة "حماس" أن الحركة تأخرت بتسليم قائمة أسماء الرهائن الإسرائيليين لديها لأسباب فنية.



وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن وقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ اليوم في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.



من جهتها، هددت إسرائيل أنها "لن تتابع تنفيذ الاتفاق" حتى تتسلم القوائم المطلوبة.



واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من اليوم الأحد 19 يناير.



ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.



كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.