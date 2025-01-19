هل تناول التفاح يفقدك الوزن الزائد؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يمثل التفاح أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف التي تساعد في تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن التفاح يعزز الشعور بالشبع، مما قد يسهم في فقدان الوزن.

يتميز التفاح بمحتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساهم في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة. كما أن التفاح منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي 100 جرام منه على 52 سعرة حرارية فقط.

في دراسة أُجريت لمدة 10 أسابيع على 50 امرأة بدينة، أظهرت النتائج أن المشاركات اللواتي تناولن التفاح خسرن في المتوسط 1 كجم، بالإضافة إلى استهلاكهن سعرات حرارية أقل بشكل عام مقارنة بالنساء اللاتي تناولن كعكات الشوفان التي تحتوي على كمية مشابهة من السعرات الحرارية والألياف.

يعتقد الباحثون أن التفاح يساهم في تعزيز فقدان الوزن بفضل احتوائه على بعض المركبات الطبيعية التي تدعم هذا الهدف. إلى جانب ذلك، فإن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف وقيمة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للذين يسعون للتحكم في وزنهم.