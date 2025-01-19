دراسة .. شرب كوب من الحليب يوميًا يقي من مرض خطير

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تحرص على تناول كوب من الحليب يوميًا، فقد تصبح أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد.

أظهرت الدراسة أن شرب كوب من الحليب يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.

توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل البيانات الغذائية لأكثر من 540 ألف سيدة على مدار 17 عامًا. وبينت النتائج أن الحليب يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بينما يزيد هذا الخطر عند تناول اللحوم الحمراء أو المعالجة.

يعزى تأثير الحليب الوقائي إلى محتواه العالي من الكالسيوم، الذي يعمل على تقليل التأثيرات المسرطنة للأحماض الصفراوية والدهنية الحرة في القولون، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

أوضح الفريق البحثي أن الكالسيوم يمكن الحصول عليه من مصادر طبيعية أخرى بخلاف منتجات الألبان، مثل حليب الصويا المدعم.